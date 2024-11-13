İşte Trabzonspor'da kadro dışıların şifreleri!

Süper Lig'de 12 hafta sonunda 12 puanla 13'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da yönetim, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik ekibin raporu doğrultusunda, ilk radikal kararını 4 oyuncuyu kadro dışı bırakarak aldı. Stefano Denswil, Enis Bardhi, Umut Bozok ile Mislav Orsic'in performanslarının yeterli olmadığı gerekçesiyle kadro dışı kaldıklarının ifade edildiği açıklama sonrası milli arada 2 oyuncunun daha bu isimlere eklenebileceği konuşuluyor. Fotomaç'ın haberine göre, kadro dışı kalan 4 oyuncunun sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması dikkati çeken bir başka husus.

DENSWIL HEP TARTIŞILDI

Bu sezon 9'u Süper Lig, 2'si Konferans Ligi, 4'ü Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 15 maçta forma şansı bulan Denswil, bu maçların 14'ünde ilk 11'de maça başladı. Bin 324 dakika süre alan 31 yaşındaki stoper, Trabzonspor kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Denswil, oynadığı maçlarda Fırtına kalesini 3 kez gole kapatırken, 2 kez de rakiplerin penaltı kazanmasına neden oldu. 1.88 boyundaki savunmacı 2021-22 sezonunda İtalya'nın Bologna takımından geldiği Trabzonspor'a, aynı sezon sonunda da bonservisi transfer olmuştu. Denswil'in, bu sezon 20 maçta forma giyinmesi halinde sözleşmesinin otomatik olarak uzayacak olmasının da kadro dışı kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

BARDHI İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere 13 maçta forma giyinen Bardhi, bu maçların 9'una 11'de başladı ve 1 asist üretti. Bardhi, söz konusu maçlarda toplam 595 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'a geldiği sezondan itibaren 97 maçta 13 gol 7 asist üreten Bardhi, bordo-mavili takımda en skorer sezonunu 23-24 sezonunda 6 gol ve 6 asistle yaşadı. Trabzonspor'da bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen Enis Bardhi, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk olarak Göztepe karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe maçında Denis Draguş ve Mislav Orsic ile kadroya dahil edilmeyen 3 isimden birisi olmuştu.

UMUT İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI

Umut Bozok ise 2'nci kez kadro dışı kalan oyuncu oldu. Daha önce Abdullah Avcı döneminde de kadro dışı kalan 28 yaşındaki santrfor, 2021-22'de Kasımpaşa'da forma giyindiği dönemde gol krallığı yaşadıktan sonra Fransa temsilcisi Lorient'ten 2 milyon euro bonservis karşılığında alınmıştı. Trabzonspor'a transfer olduğu sezondan itibaren 56 maçta forma giyen Bozok, toplam 14 gol 2 asistlik performans gösterdi. Trabzonspor'da en skorer sezonunu geçen yıl 10 gol, 2 asistle sergileyen Umut Bozok, bu sezon sadece 4 maçta 46 dakika süre alabildi. Umut Bozok söz konusu maçlarda (Kayserispor 2-2) sadece 1 gol kaydetti.

ŞANSSIZLIK YAŞADI

Bjelıca'nın teknik direktör olarak görev yaptığı 2023-24 sezon öncesinde transfer edilen Mislav Orsic da kadro dışı kalan bir diğer isim arasında yer aldı. Orsic, transfer olduğu sezon öncesi kampında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle neredeyse sezonun büyük bir kısmında forma giyemedi. Büyük beklentilerle transfer edilen ancak Trabzonspor kariyerini olumsuz etkileyen bu sakatlık sonrası 2023-24 sezonu ve bu sezon toplam 16 maçta forma giyen Orsic sadece 1 asist üretti. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıkarken, 3 maça ilk 11'de başladı ve 202 dakika süre alabildi. Hırvat oyuncu Süper Lig'de forma giyindiği 5 maçta gol ve asist üretemedi.