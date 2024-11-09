Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Bordo-mavililerde Pedro Malheiro, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli futbolcu, "Maça 1-0 ile başlama fırsatımız oldu. İyi başladık maça aslında. Onun arkasından devam edebilirdik belki ama istediğimiz gibi gitmedi maç. Artık sorumluluk alma, hatalarımızı görme vakti. Bu şehir, bu kulüp, bu taraftar asla bunu hak etmiyor. Bize hep destek oluyorlar. Onlara bir galibiyet armağan etmek istedik. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Sorumluluk almamız lazım. Ben de öyle yapıyorum. Çok hızlı şekilde değişmemiz gerekir. Biz de bunu yapacağız. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.