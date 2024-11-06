Trabzonspor'da son alınan F.Bahçe yenilgisi moralleri bozdu. İyi mücadele ettikleri karşılaşmadan son anlarda yenen golle eli boş ayrılan bordo-mavili ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in, bazı oyuncuları kadroya almaması dikkat çekmişti. Bardhi, Draguş ve Orsic gibi yetenekli isimleri 21 kişilik listenin dışında bırakan tecrübeli çalıştırıcı bu tercihini, "Takımın havasını bozan bir durum yok. Verim olarak düşüş yaşayanları zaman zaman kadroya almama durumumuz var" şeklinde açıkladı.

'ÇALIŞIN, FORMAYI GERİ ALIN'

Güneş, bir önceki hafta Göztepe yenilgisi sonrası söylediği, "Radikal kararlar almalıyız" şeklindeki mesajını böyle bir uygulamayla hayata geçirdi. Bir anlamda futbolcularını performansları nedeniyle cezalandıran 72 yaşındaki çalıştırıcı, devre arasına kadar bu şekilde bir yol izleyeceğini de göstermiş oldu. Sabah'ın haberine göre Güneş, oynayanlar ve oynamayanlar için devre arasında karar verebileceklerini söylerken şu an hiçbir oyuncuya 'Git' deme şanslarının da olmadığının altını çizdi. Bu arada Güneş'in kadroya almadığı oyunculara, "Bu bir son değil. İyi olduğunuzu gösterin, formayı alın" dediği öğrenildi.