Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekibini forveti Simon Banza ile ilgili 40 milyon Euro'ya serbest kalır iddiaları ortaya atılıyordu. Bu durum ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Fenerbahçe derbisindeki performansıyla göz dolduran Banza'nın Braga ile olan sözleşmesinde 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. Ama FIFA kuralları gereği Banza, sezon ortasında Trabzonspor'dan ayrılamayacak ve sezonu bordo-mavili formayla tamamlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; Kongolu oyuncu için Braga'ya herhangi bir takım 40 milyon euro ödese dahi, sezon başında Braga'da oynamış ve şu an Trabzonspor forması giyen Banza, FIFA'nın bir sezonda 3 takımda oynama yasağı nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılamayacak. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun sezon ortasında transfer olacağı yönündeki endişeleri bertaraf etmiş durumda.

PAPARA'DA DAHA SKORER

Karadenız devi, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maç sonunda attığı 11 golün 9'unu iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir'e 1'er, Kayseri'ye 2, Konya'ya 3 ve Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Deplasmanda Hatay ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri haval