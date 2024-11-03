Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi yapılacak koreografi hakkında açıklama yayınladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Tüm taraftarlarımızın dikkatine; Bugün şehirdeki yağış ve rüzgar nedeniyle doğu tribündeki koreografi organizasyonunda sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle doğu üst kattaki taraftarlarımızın pankart açılışında görevlilerin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz. İki aşamadan oluşacak koreografimizde; ilk aşamada koltuklardaki kartonları kaldıracağız. İkinci aşamada ise bayrakları kullanacağız."
Tüm taraftarlarımızın dikkatine; Bugün şehirdeki yağış ve rüzgar nedeniyle doğu tribündeki koreografi organizasyonunda sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle doğu üst kattaki taraftarlarımızın pankart açılışında görevlilerin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz.… pic.twitter.com/nhsff4ZrCJ— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) November 3, 2024