Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Çoğunlukla bunu iyi yaptık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. Çıkışta basit top kaybı yaptık. Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık. 2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık. Faul diye herkesin bıraktığı anda rakip bunu kullandı. Tecrübeli oyuncuları var çünkü. 2-2'den sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şansınız da olmayınca... Şans bizden yana olsa kazanırdık. Bütün oyuncularımız aklı, sabrı, cesareti, yüreği ortaya koydular. Hepimiz üzüldük, taraftar da üzüldü. Kazanmak için her şey hazırdı. Ona da yanaştık. Geri düşüp öne geçtik, tekrar 2-2 oldu. 2-1'i biraz daha taşıyabilsek daha farklı şeyler olabilirdi. Beklenmeyen şekilde yediğimiz gol sonrası demoralize olduk. Yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz. Dün dünde kaldık, yarını düşünürken maç kazanmak zorundayız.