Trabzonspor, Süper Lig'deki sıkıntılı gidişini Fenerbahçe derbisiyle kırmak istiyor. Bordomavililer, ezeli rakibini sahasında devirerek yeniden çıkış arıyor. Fırtına, özellikle son yıllarda kritik derbilerde aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. 2017- 2018 sezonundan itibaren yeni stada geçiş yapan Karadeniz devi, Fenerbahçe'ye karşı önemli zaferler elde etti. Fotomaç'ın haberine göre şimdi de Şenol Güneş yönetiminde yeni bir galibiyet hedefleniyor.

ÖNEMLİ GALİBİYETLER ALINDI

Bordo-Mavılıler, 2018-19'da evinde 2-1 kazanırken, 2019-20'de ise ciddi bir üstünlük kurup hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 2020- 21'deki iki maçta Fenerbahçe kazanırken, 2021-22'de şampiyonluk sezonunda iç sahada gelen 3-1'lik zafer zirve yarışında büyük önem taşımıştı. 2022-23 sezonunda da iç sahada 2-0 kazanan Trabzonspor, geçen sezon ise rakibini Kadıköy'de 3-2 devirdi.