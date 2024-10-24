Trabzonspor'dan scout transferi! 4 kulüp daha peşinde

Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Bu doğrultuda bordo mavililer, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Drilon Hazrollaj için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor yönetimi, devre arasında takımın eksik bölgeleri için gerekli takviyeleri yapacak. Fotomaç'ın haberine göre, scout ekibi hem devre arası hem de gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında yurt dışında oyuncu izlemeye devam ediyor. Kosova basını, Karadeniz devinin radarına giren bir ismi duyurdu: Drilon Hazrollaj. Haberin detaylarında, Kosova Ligi'nde FC Malisheva takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun çok yakından takip edildiği belirtildi. Bu sezon Superliga'da 6 kez sahaya çıkan 1.78 boyundaki futbolcu 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.78 boyundaki futbolcu, geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 28 gol ve 11 asistlik katkısı ile şov yaptı. Superliga'da bugüne kadar 60 maça çıkan ve 34 gol, 15 asistle oynayan Hazrollaj, Kosova genç milli takımlarında oynuyor. Ancak Arnavutluk'u da seçme şansı var ve tercihini açıklamadı. İstatistikleri ile birçok takımın dikkatini çeken genç futbolcuyu Lech Poznan, Auxerre ve Le Havre ile birlikte Başakşehir'in de takip ettiği belirtiliyor. Piyasa değeri şu an 750 bin euro.