Trabzonspor'un güncel net borcu belli oldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 10. sırada bulunan Trabzonspor'un güncel net borcu açıklandı. İşte detaylar....
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2024- 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024- 11:13
Yaz transfer sezonunda yaptığı transferler ile büyük ses getiren Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.
Son olarak bordo-mavililerin güncel net borcu açıklandı.
Buna göre Trabzonspor'un mevcut durum itibariyle net borcu 3 milyar 150 Milyon TL olarak açıklandı.
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