Yaz transfer sezonunda yaptığı transferler ile büyük ses getiren Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.

Son olarak bordo-mavililerin güncel net borcu açıklandı.

Buna göre Trabzonspor'un mevcut durum itibariyle net borcu 3 milyar 150 Milyon TL olarak açıklandı.