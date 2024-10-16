Trabzonspor, yaz döneminde 13 transfer yaparak kadro yenilenmesine gitmişti. Ancak takım ritim tutmadı ve St. Gallen ile Konferans Ligi play-off turunda penaltı atışlarıyla elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı gönderildi. Yerine kulübün efsanelerinden Şenol Güneş getirildi. Ligdeki 7 maçta sadece 1 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fırtına, kadro mühendisliği konusunda eleştirilerin odağında. Bu yüzden ara transfer döneminde kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper mevkilerine nokta atışı takviyeler planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, özellikle sağ kanatta Edin Vişça'nın alternatifsiz olması büyük bir eksiklik olarak gözüküyor. Karadeniz devine bu doğrultuda bir futbolcu önerisi geldi: Steven Berghuis.

AJAX YÜKSEK ÜCRET İSTEMEYEBİLİR

Sağ kanatta oynamasına rağmen sol kanatta ve forvet arkasında da görev yapabilen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Eredivisie takımı Ajax formasıyla oynadığı 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Kariyerinde Hollanda Milli Takımı'nda 46 kez ter döken Berghuis, sezon sonu sözleşmesinin bitmesi nedeniyle ara transferde Ajax'ın yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor. Daha önce Feyenoord, Watford, AZ Alkmaar ve Twente gibi takımlarda da oynayan 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezon 29 maçta 8 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Bordo mavili yönetimin, kasım ayındaki milli ara sırasında transfer sürecini daha da ciddiye alması ve Berghuis için adım atması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği dile getiriliyor. Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro.

TEKNİK VE ÇOK ZEKİ

Teknik becerisi, oyunu yönlendirme yeteneği ve yüksek futbol zekası, Berghuis'i hem kanatlardan atak oluşturmada hem de gol yollarında tehlikeli bir oyuncu haline getiriyor. 32 yaşındaki futbolcu, kilit pasları ve şutlarıyla hücuma dinamizm kazandırabiliyor.