Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, yaz boyunca Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için büyük mesai harcamıştı. Ancak yıldız oyuncu bordo-mavililere katılmadı. Şimdi ise gözler devre arasına çevirildi. İşte detaylar... (TS spor haberi

Trabzonspor'da yaz transfer döneminde somut adımların atılamadığı Paul Onuachu, İngiltere'de Southampton'da umduğunu bulamadı. Bu sezon sadece geçen haftaki Arsenal maçında sadece 16 dakika şans bulabilen Nijeryalı golcü, kariyerine ve geleceğine yön vermek istiyor. Trabzonspor'u çok seven ve her zaman kalbi bordo-mavili renklerde olan 30 yaşındaki futbolcunun, ara transfer döneminde net bir karar alacağı kaydedildi.

GÖZLER ARA TRANSFERDE

Fotomaç'ın derlediği ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, Southampton ile Trabzonspor'un Onuachu'nun bonservis bedeli nedeniyle orta yolu bulamadığı, ancak ara transfer döneminde tekrar bir araya gelmelerinin mümkün olduğu belirtildi. Onuachu geçen sene Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol 4 asistle beğeni topladı. Trabzonspor taraftarlarının çok beğendiği tecrübeli forvetin, mutlu olduğu Trabzonspor'da yeniden oynamak istediği herkes tarafından biliniyor.

SADECE 1 PUANLARI VAR

Southampton, Premier Lig'de kötü bir dönemden geçiyor. İngiliz ekibi, 7 lig maçı sonunda sadece 1 puana sahip. 19. sırada olan Southampton'da Paul Onuachu'nun aldığı az süre herkesi şaşırtıyor. Premier Lig ekibinin taraftarları da Nijeryalı futbolcunun daha fazla süre almasını istiyor.

OLUMLU İZLER BIRAKTI

Fırtına'da 2023-2024 sezonunda kiralık oynayan Paul Onuachu, olumlu izler bıraktı. Bordo-mavili formayla 25 maçta 17 gol atan ve 4 asist yapan Onuachu, özellikle derbilerde etkili bir görüntü çizdi. Beşiktaş'a 2 gol atan, Fenerbahçe'ye de 1 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, bordomavili tribünlerden tam not aldı.

HENÜZ GOLÜ YOK

Paul Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euroya transfer olduğu Southampton'da henüz gol atma başarısı gösteremedi. Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiliz kulübünde 13 resmi maçta oynadı ve rakip fileleri havalandıramadı.

CLUB BRUGGE TAKİPTE

Southampton'da beklediği süreleri henüz alamayan Paul Onuachu'yu Belçika ekiplerinden Club Brugge de takip ediyor. Belçika ve İngiltere'de çıkan haberlerde, Club Brugge'ün daha önce Belçika Pro Ligi'nde oynayan Onuachu'yu istediği öne sürüldü. Nijeryalı forvet, Belçika'da KRC Genk'te 2019-2023 yılları arasında 134 maça çıktı, 85 gol atıp 10 asist yaptı.

MARTIN'DEN 16 DAKİKA

Premier Lig ekibi Southampton'da teknik direktör Russell Martin, Paul Onuachu'yu son 2 lig maçında kadroya almaya başladı. 38 yaşındaki teknik adam, son oynanan ve 3-1 kaybettikleri Arsenal maçında da Nijeryalı yıldızı 74. dakikada sahaya sürdü.