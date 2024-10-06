Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor yorumladı! "Kaliteli oyunculara ihtiyaç var"
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor bu sonucun ardından 6. beraberliğini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları ise karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZONSPOR'UN KALİTELİ OYUNCULARA İHTİYACI VAR
Maçta dakikalar 20'yi gösterirken, kenarda Şenol Güneş'in bakışları çok şey ifade ediyordu. O anda Şenol Güneş'e 'Hocam maçta kim kötü, kimi kenara almak istersiniz?' diye bir soru gelse; 'Uğurcan Çakır hariç herkes çıkabilir!' cevabını verirdi herhalde… Çünkü Hatayspor'un golünden sonra oyun disiplininden kopan ve telaş yapan bir Trabzonspor vardı sahada… Tam 11 eksiği bulunan Trabzonspor, çıkabileceği en iyi kadro ile Hatayspor karşısındaydı. Maça kötü de başlamadı bordomavililer... Futbolda istatistikler bazen çok şeydir, bazen de hiçbir şey ifade etmez!
İşte size örnek: 0,11 gol beklentisi olan Hatayspor, kaleyi bulan ilk şutta öne geçti. Trabzonspor'un yediği gole baktım da; büyük takım böyle bir gol yer mi arkadaş! Lider oyuncu diye transfer edilen Lundstram'a yenilen golde iyi bakın… Görkem topa vururken, sırtını dönüyor! Böyle pozisyon alınır mı?
Trabzonspor, kötü oyununa rağmen ilk yarıda beraberliği, hatta öne geçecek pozisyonları da yakaladı. 30'da Banza'nın kafa şutunu Erce muazzam çıkardı. 40'ta Bardhi adeta boş kaleye topu gönderemedi. Draguş maça iyi başladı ama dağınık bir oyuncu! Banza önde çok pres yaptı. Vişça oyuna akıl koydu. Maç boyunca Eren Elmalı ve Malheiro'nun hücuma bir katkısını göremedik. Takımın en verimsiz oyuncusu ise Beşiktaş maçından sonra büyük düşüş yaşayan Okay Yokuşlu'ydu.
Şenol hoca da zaten ikinci yarıya başlarken Okay'ı kenara alıp, Muhammed Cham'ı sahaya sürdü. Trabzonspor ikinci yarıya adeta golle başladı. Bardhi'nin kullandığı kornerde Draguş topu Banza'ya indirdi.
Banza da Trabzonspor'un beraberlik golüne imza attı. Şenol Güneş geldikten sonra daha çok pozisyona giren, daha hızlı oynayan ve önde çoğalan bir Trabzonspor izlemeye başladık. Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı tekrar futbola döndürecek gibi… Dün Aboubakar çok istekliydi. Zaman zaman Trabzonspor savunmasına zor anlar yaşattı. Kullandığı harika serbest vuruşu ise Uğurcan müthiş çıkardı.
Trabzonspor, golü bulduktan sonra çok daha istekli bir futbol oynamaya başladı. İlk yarıda Bardhi'nin şutunu çizgiden çıkaran Kilama, ikinci yarıda da çok kritik müdahaleler yaptı. Hatayspor'da Görkem Sağlam'ı çok beğendim. Etkili şutlar atıyor, fırsatçı bir oyuncu. Güzel de bir gol attı.
Trabzonspor son bölümde oyunu rakip kaleye yıktı. Şenol Güneş'ten Orsic ve Umut Güneş hamleleri geldi. Trabzonspor'un ocak ayında oyuncu kalitesini artırması lazım. Bu takımla hedefe yürümek çok zor!
MUSTAFA ÇULCU - OYUNCULARIN GÜVENİNİ SARSTI
Trabzonspor 10 eksikle gittiği Hatay deplasmanında oyuna çok istekli başladı ama Hatayspor kendi sahasında kabul ettiği oyunda ilk defa 14'te rakip kaleye gitti, ceza alanına girmeden golü buldu. Aboubakar 9 kişilik Trabzonsporlu oyuncu grubunun arasından Görkem'in önüne al da at dercesine topu bıraktı, Görkem de golü attı. Trabzonspor'da savunma kalabalık ama etkisiz. Kanatlardan veya kornerden Banza'ya yapılacak ortalar ile gol arayışları var. Nitekim ikinci yarının başında kornerden gelen topta Banza ile beraberlik golü geldi. Tempo düşük, basit top kayıpları çok. Süre alan oyuncular bu fırsatı değerlendirmekten uzak. Zevksiz, keyifsiz, her iki tarafın da özellikle ikinci yarıda çok pas hatası yaptığı bir maç oldu. Bu oyunun karşılığı beraberlikten başka olmazdı.
Hakem Kadir Sağlam ilk yarıda temposuz oyuna ayak uydurdu. Tuhaf fauller yarattı. 44'te Hatay penaltı bekledi, kornerden gelen topta Malheiro'nun eli doğal konumda ve kapalı, penaltı olmaz. Pozisyona sözlü itirazda bulunan Görkem'e sarı kart doğru. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla Lundstram ve Serdar'a sarı kartlar doğruydu. Kamil Ahmet'in itirazına sarı kart sınırları zorluyor. Bu davranışa kırmızı çıkarsa hayır demem. Faul beklediği pozisyonda faul yok, bu nasıl bir tepki hakemi dövecekmisin? Hakem basit temaslara fauller çaldı bazı faulleri pas geçince futbolu bilip bilmeme konusunda oyuncuların güvenini sarstı. FIFA kokartı taşıyan bir hakem olduğu için beni de düşündürdü.
En çarpıcı örnek; 80'de Hatayspor lehine verdiği faul ve frikik komedi. Devamında son vuruşu yapan Görkem'in golü ofsayt ve iptal kararı doğru. Eğer bu gol ofsayt olmasa o uydurduğu frikik çok konuşulurdu. Şu maçta bu kadar sarı kart çıkıyorsa hakemin yönetim anlayışını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir.
REHA KAPSAL - TRANSFER MİMARİSİ
Trabzonspor geçen hafta aldığı 3 puanın moreli ile Hatay deplasmanına çıktı hedef ordanda alınacak galibiyetle seri yakalanması ve milli takım arasında sakat olan oyuncularının bir kısmının dönmesi ile üst sıraları zorlamak sanırım tek düşüncesi idi borda mavililerin.
İlk yarı hadi oyun yok organizasyon yok üretkenlik yok kalite yok ne ararsın bu takımdan bari mücadele etsin savaşsın ama öyle vurdum duymaz oyuncu topluluğu sahada varki ilk 30 dk Trabzonspor bir tane bile rakibine foul yapmadılar.
Çıkan ilk 11'de iki tane 6 numara ile oynamak doğru değil nitekim devre arası bu ısrarından vazgeçerek Şenol hoca buraya doğru ofansif bir hamle ile Ortasaha dengesini sağladı. İşin enteresan yönü her sene en çok ortasaha bölgesine oyuncu alınıp nasıl ortasahasız oynuyorlar bordo mavililer bu da ayrı bir konu. Yeni transfer Cham daha fazla takım içinde sorumluluk alması gerekir.
İkinci yarı daha fazla hücuma çıkan öne giden görüntü verdi bordo mavililer yalnız top rakipte iken önlem almada sıkıntıları var geniş alanda oynadıklarından çok geçiş hücumu yedi rakibinden.
Tranzonspor'un en büyük hatası sezon başı transfer mimarisdeki yaptığı yanlışlar ve bu kadar iyi olmasa bile Hatayspor gibi ligin en zayıf takımlarından birine karşı ne olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılması gerekirdi.