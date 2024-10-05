Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Bordo-mavili ekip bu mücadeleyi kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Hatayspor - Trabzonspor maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekip 2'de 2 yaparak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Vişça, Bardhi, Draguş, Banza

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZON SERİ, HATAY İLK GALİBİYETİ İSTİYOR

Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu kez karşı karşıya geldi. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 8 maçta Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Maç öncesi 8 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18'inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor'un 8, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig'de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.