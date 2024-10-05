Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 8. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor'un tek golünü 14. dakikada Görkem Sağlam kaydetti.
Bordo-mavililerin golünü ise 48. dakikada Simon Banza attı.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor 3, Trabzonspor ise 9 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
15'inci dakika Aboubakar'ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Hatayspor'lu Görkem Sağlam şık vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
24'üncü dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Hatayspor'da Aboubakar'ın pasına iyi hareketlenen Bamgboye'nin şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın ellerinde kaldı.
30'uncu dakikada Visca'nın ortasına iyi yükselen Trabzonsporlu Banza'nın kafa vuruşunda Erce soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
40'ncı dakikada aldığı pasla kaleci Erce'nin boşalttığı rakip kaleyle karşı karşıya kalan Trabzonsporlu Bardhi'nin şutunda savunma oyuncusu Kilama topu çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.
48'inci Bardhi'nin ön direğe kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde Draguş'un çevirdiği topa iyi yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
64'üncü dakikada Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
72'nci dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Trabzonsporlu Draguş'un vuruşunda kaleci Erce Kardeşler uzanarak topu kornere çeldi.
90+6'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam'ın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.