Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

5 Ekim'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo ve dar alanda çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kaleli oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.