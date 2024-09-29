TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2024- 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024- 15:06