Trabzonspor 'da Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bu basın toplantısını milli arada yapmak istiyordum ama boşluk bulduk. Sizleri bilgilendirmek istedim. Sonuçların sizleri memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunları sürdürmek kötü.

"BAŞKAN TAKIMDAKİ TÜM YETKİYİ BANA VERDİ"

Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı. Bu durumu düzeltmeliyiz.