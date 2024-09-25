Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da beraberlikle Fırtına, kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Takvim'de yer alan haberde söz konusu maçlarda sadece 3 gol atıp kalesinde de 3 gol gören Bordo Mavililer, 1979- 80 sezonundan beri yapılmayan bir istatistiğe imza attı. Zonguldakspor da ligde o dönem 5 kaçta 5 puan toplayabilmişti. 2014-15 sezonundan sonra en kötü ilk 5 haftalık serüven yaşanıyor. Söz konusu sezonda oynanılan ilk 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sadece 4 puan toplanabilmişti. Bu sezon ise 5 maçta 5 beraberlikle 5 puan alınabildi. Bordo-Mavililer attığı 3 golün ikisini maçların ikinci yarısında; bir golü ise ilk yarıda kaydetti. Fırtına sadece 2 maçta gol atabilirken 3 karşılaşmada da rakip fileleri sarsmayı beceremedi.
Trabzonspor'dan lige tatsız başlangıç! 2014-15 sezonunun ardından...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, ligin 6. haftasında oynadığı Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü. Bordo-mavili ekip 2014-15 sezonundan sonra en formsuz ilk 5 haftasını yaşıyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 25.09.2024- 06:40