Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da beraberlikle Fırtına, kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Takvim'de yer alan haberde söz konusu maçlarda sadece 3 gol atıp kalesinde de 3 gol gören Bordo Mavililer, 1979- 80 sezonundan beri yapılmayan bir istatistiğe imza attı. Zonguldakspor da ligde o dönem 5 kaçta 5 puan toplayabilmişti. 2014-15 sezonundan sonra en kötü ilk 5 haftalık serüven yaşanıyor. Söz konusu sezonda oynanılan ilk 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sadece 4 puan toplanabilmişti. Bu sezon ise 5 maçta 5 beraberlikle 5 puan alınabildi. Bordo-Mavililer attığı 3 golün ikisini maçların ikinci yarısında; bir golü ise ilk yarıda kaydetti. Fırtına sadece 2 maçta gol atabilirken 3 karşılaşmada da rakip fileleri sarsmayı beceremedi.