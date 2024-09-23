Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Karşılaşma hakkında bordo mavililerde Muhammed Cham değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE CHAM'IN AÇIKLAMALARI:

Doğrusunu söylemek gerekirse, yorum yapmak güç. Bazen topu ayağımızda fazla tuttuk, fazla zaman kaybettik. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Bu bir bahane olmayabilir ama alışma süreci olabiliyor. Bir haftamız var, çalışacağız. Bir sonraki maçta çok daha iyi olacağımızdan eminim.