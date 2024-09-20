Spor yazarları Trabzonspor - Kayserispor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma iki tarafında karışılıklı attığı goller sonucu 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte detaylar...
Beşiktaş karşısında yürekli bir futbol oynayan Trabzonspor'dan, dünkü Kayserispor maçında eser yoktu! Kayserispor öyle etkili kontrataklar geliştirdi ki... Emin olun saymakta zorlandım. Eren Elmalı hayatının en kötü maçını oynadı. Önünde oynayan Orsic takım arkadaşına hiç yardımcı olmadı. Orsic hem hücumda kötüydü, hem de oyunun savunma tarafında hiç yoktu. Trabzonspor'un sonlandıramadığı her atak, Trabzonspor kalesinde pozisyona dönüştü. Hem de ne pozisyonlar...
İşin tuhaf tarafı, Kayserisporlu oyuncular Trabzonspor orta sahasını o kadar kolay geçtiler ki... Bordo-mavili oyuncular, işin savunma yönünde, ikili mücadele tarafında neredeyse hiç yoktu. Her Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'ı yazıyor, konuşuyoruz. Bir de Uğurcan Çakır olmasa, vay Trabzonspor'un haline. Dün bir penaltı kurtardı, net pozisyonlar çıkardı. Beşiktaş maçında muhteşem oynayan Eren Elmalı'nın dün tel tel dökülmesine bir anlam veremedim. Mendy, dökülen savunmaya yardımcı olmaktan orta sahada top yapamadı. Okay yalnız kaldı.
Trabzonspor, sanki ceza sahasında Onuachu varmış gibi sürekli havadan ortalar yapıyor. Şenol Güneş'in bu takıma yerden oynamayı ezberletmesi lazım. İlk yarıda Savic'in sakatlanması, Trabzonspor adına ayrı bir darbe oldu. Hasan Ali'nin attığı gol adeta derslikti. Bu kadar oyundan kopulmaz, bu kadar basit hatalar yapılmaz! Şenol Güneş kenarda sahadaki oyuncularından daha fazla yoruldu. Koca Trabzonspor, Boa Morte'yi durduramadı! Şenol Güneş, 2. yarıya başlarken iki hamle birden yaptı. Orsic ve Bardhi'yi çıkararak, Nwakaeme ve 19 yaşındaki Poyraz Efe Yıldırım'ı sahaya sürdü. Bu değişiklikler de Trabzonspor'a bir ivme kazandıramadı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci bölümde de Kayserispor kopya ataklar geliştirdi. Mendy ve Uğurcan olmasa, Trabzonspor tarihi bir yenilgi alabilirdi.
İlk yarıda Trabzonspor savunmasını yerle bir eden Boa Morte, 63'te yine bordo-mavili oyuncuları adeta ipe dizerek süper futbolunu golle süsledi. Dakikalar 70'i gösterirken Kayserispor'un gol beklentisi 2.46, Trabzonspor'un ise 0.52 idi. Yine Şenol Güneş dokunuşu gördük. 81'de Draguş-Umut Bozok değişikliğini yaptı. Bu hamle ile Trabzonspor gol aramaya başladı. 89'da Umut'un attığı gol umutları da yeşertti. Ardından sihirbaz Nwakaeme'nin muhteşem ortasını Denswil tamamladı ve eşitlik geldi. Uzatma anlarında 'Trabzonspor gibi oynamaya başlayan' bordo mavililer, usta ayakları ile puan aldı. O kadar transfer yapıldı, yine Nwakaeme maçı kurtarmış oldu. Şenol Güneş'in bu futbolcu topluluğu ile işi gerçekten çok zor! Ancak iyi ki Güneş gelmiş, yine takımı toparlayacak olan hoca Güneş'tir. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor'u tebrik etmek lazım. Futbolun bir yürek işi olduğunu gösterdiler.
REHA KAPSAL – TRANSFER YANLIŞLARI
Bugüne gelirken sezon başından bakmak gerekir. Trabzonspor'un ilk 3 transferine bir bakalım; Barisic, Lundstram ve Pedro Malheiro... Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bir kenara bırakalım, Beşiktaş'ın ilk 3 transferine bakalım; Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista... Daha önce de söylemiştim, 10 tane, 13 tane oyuncu almaya gerek yok. Beşiktaş'ın 3 nokta transferiyle fark yarattığını da söylemiştim. Bu transferler genel olarak A'dan Z'ye yanlış. Lundstram'ı alıyorsan, Okay'ı niye alıyorsun? Mendy var orada, Lundstram'ı niye alıyorsun? 3'ü de aynı profil. Barisic alınıyor sol beke ama ağır, oraya dinamik bir oyuncu lazım. Pedro Malheiro alınıyor sağ beke ama ne savunması iyi ne de hücumu...
Dragus geçen sezon 14 gol atabilir fakat Trabzonspor'un santrforu farklı olur. Yarıştığın diğer büyük takımların santrforlarına bak, bir de sezona başlarken kendi santrforuna bak... Oyuncu transferleri yanlıştı ve direkt takıma yansımaya başladı. Abdullah Avcı, Trezeguet'yi nasıl verdi, o beğenmediğiniz Trezeguet dikine oynuyor, hızlı gidiyor. Geçen sene 10'un üstünde gol attı. İkinci santrfor gibiydi. 5 tane Orsic yapar, beğenmediğiniz Trezeguet... Bu scout ekibi kim? Bu futbol aklı kim? Bu kadar hata olur mu? Şenol Hoca'nın eli henüz net değmedi.
Beşiktaş maçında eksik kaldı, dün de maçın son bölümünde tecrübeli futbolcular büyük takım nasıl oynar onu gösterdi. Burada bir yanlışlık var... Dikine oynasın Trabzonspor deniyor ama alan varsa oynayabilirsin. Bir takımın nerde, ne zaman dikine oynayacağı çok önemli. Trabzonspor'da evet yorgunluk var, Beşiktaş maçını nerdeyse 90 dakika 10 kişi oynadılar. Ama bir set hücumu olur, bir sabırlı oyun olur, organizasyon olur, Şenol Hoca yeni geldi ama bu kadar hızlı geçişler yeniyorsa savunmada Trabzonspor'un oyunuyla ilgili soru işaretidir.
MUSTAFA ÇULCU – DENEYİMSİZ HAKEM
Maç başında eski başkan rahmetli Şamil Ekinci ye yapılan saygı duruşu ve alkışlarla uğurlanması Trabzon futbol ikliminin kültürü değerlerine sahip çıkışı muhteşemdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen sahada çok koşuyor atletik bir hakem. Ancak bu atletik yapı pozisyon çözümlerinde yeterli olmuyor doğruları VAR'a bırakmadan kendisi çözmeli.
Kayserispor lehine verilen penaltıyı kendisi vermeliydi. Denswil geç kalıyor topla oynayan Cardoso'nun ayağına vuruyor net penaltı. VAR devreye giriyor çok uzun bir inceleme sonrası hakemi izlemeye davet ediyor ve doğru penaltı kararı geliyor. 20'de Cardoso nun Draguş'a kontrolsüz girişi net sarıydı vermedi. Aynı Cardoso 54'te sarı gördü. 68'de Trabzon golünde Poyraz ofsayt iptal doğru. Pozisyonun başlangıcında Nwakaeme'nin Gökhan'ın yüzüne sol dirsek teması minimum sarı kart olmalıydı hakem veremedi. UEFA standardı bu tür temaslarda eğer kan varsa sarı kesin eğer hareketi silah gibi kullandı diyorsan net kırmızı olmalı diyor. 70'te Cihan'ın pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi devam kararı doğruydu.
73'te Gökhan hakemin eline vuruyor hakeme temas sarı kart hakemin eline böyle vurursan kartın rengi kırmızı olur ama hakem sarı kartla olayı geçiştirdi. Burada Gökhan'a kırmızı kart çıkmalıydı. Bu pozisyonda Nwakaeme yi tutarak durduran Bourabia'ya çıkan sarı kart ise doğruydu. 68'de hakeme güvenini ve saygısını yitiren Gökhan kendi kararlarını kendi vermeye başlayınca 73'te sarıyı gördü 86'da ikinci sarıdan ihraç oldu ki bu ihraç doğruydu. Bu pozisyonda oyunun başlamasını provoke eden Nazon'a çıkan sarı doğru hakem daha proaktif davranıp bu duruma müdahale etmeliydi geç çıkan bir sarı oldu oyun gerildi. Hakemin zorluk derecesi yüksek maçlar için daha çok deneyime ihtiyacı var Trabzonspor'un beraberlik golünde ofsayt yok.