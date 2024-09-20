İlk yarıda Trabzonspor savunmasını yerle bir eden Boa Morte, 63'te yine bordo-mavili oyuncuları adeta ipe dizerek süper futbolunu golle süsledi. Dakikalar 70'i gösterirken Kayserispor'un gol beklentisi 2.46, Trabzonspor'un ise 0.52 idi. Yine Şenol Güneş dokunuşu gördük. 81'de Draguş-Umut Bozok değişikliğini yaptı. Bu hamle ile Trabzonspor gol aramaya başladı. 89'da Umut'un attığı gol umutları da yeşertti. Ardından sihirbaz Nwakaeme'nin muhteşem ortasını Denswil tamamladı ve eşitlik geldi. Uzatma anlarında 'Trabzonspor gibi oynamaya başlayan' bordo mavililer, usta ayakları ile puan aldı. O kadar transfer yapıldı, yine Nwakaeme maçı kurtarmış oldu. Şenol Güneş'in bu futbolcu topluluğu ile işi gerçekten çok zor! Ancak iyi ki Güneş gelmiş, yine takımı toparlayacak olan hoca Güneş'tir. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor'u tebrik etmek lazım. Futbolun bir yürek işi olduğunu gösterdiler.