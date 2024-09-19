Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'u konuk edecek.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Mutlak 3 puana ihtiyacımız var. Güzel oyun oynamak istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel oyun seyrettirmek istiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.

4 OYUNCUDAN EKSİK

Şartlar değişti. Tehir maçı olmuştu. Onun için bu maçta 4 tane oyuncumuz olmayacak. 3 tanesi, transferden dolayı tehir maçı olduğu için. Diğeri de Visca, cezalı loduğu için. Ama diğer oyuncular da burada. Hepsi oynayan, takımın parçası.

Hem iyi oynamak, hem oyunumuzu geliştirmek, hem de puanlar alıp ligde yarışa heyecan katmak istiyoruz. Aynı zamanda başarılı olmak istiyoruz. Şu anda uzun vadeli plandan çok bu maça odaklandık. Bu maçtan sahamızda güzel bir sonuçla ayrılırsak, mutlu olurum" dedi.