Trabzonspor'da Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında gelişme!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor'da flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Stefan Savic, dün yapılan antrenman sonrası ağrı hissettiği için bugün kontrol amaçlı MR'a girdi. Oyuncunun durumu MR sonucuna göre kesinlik kazanacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2024- 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024- 15:18