Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Lyon forması giyen Gift Orban ile ilgilenen bordo-mavililere müjdeli haber geldi. İşte Fransız basınının ortaya çıkardığı iddia... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un Gift Orban aşkı bitmek bilmiyor. Fransız medyasından mvz-sport'ta yer alan habere göre, Lyon Orban'ı göndermeye sıcak bakıyor.

Fotomaç'ın derlediği habere göre, Trabzonspor geçen hafta yaptığı teklif ile 1 milyon Euro'luk 1 yıllık kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma seçeneği sundu.

Orban'a geçen Ocak ayında 12 milyon Euro ödeyen Lyon'un ise bu rakamı 8 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı, aynı zamanda da sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği belirtiyor.

Fransız medyası Trabzonspor'un bu transferi bitireceğini iddia etti.

Bordo-Mavili Yönetimin Lyon ile son bir görüşme yapacağı ve transferi noktalamaya çalışacağı bildirildi. Fırtına'nın bu transferi gerçekleştirdikten sonra kadrosundan 1 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekiyor.