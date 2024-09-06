Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili takım bu sezonki 14. takviyesini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş'in hücum hattına oyuncu talep etmesi üzerine başlayan araştırmalarda Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban ön plana çıktı. Bu sezon şu ana kadar olan süreçte bir maçta sadece 31 dakika süre alan genç oyuncu, iki gol atmayı başarmıştı. Takımda az süre aldığı için ayrılmak isteyen Gift Orban'ın menajeri ile temaslar sürerken oyuncunun kulübüne teklif sunuldu. Bordo-mavililer, Lyon'a ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama önerisini iletti.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Geçtığımız sezon Lyon'un 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Gift Orban, aynı sezonda 45 maçta Gent ve Lyon formalarıyla toplamda 15 gol atmayı başarmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a transfer olan oyuncunun burada mutsuz olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın scout ekibinin alınması için çok ısrarda bulunduğu Orban'ın olası transferi taraftarları da heyecanlandırdı. Bordo-mavili taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesaplarına, "Come to Trabzonspor" yazdı.

EN CAZİP TEKLİF FIRTINA'DAN

Trabzonspor, Gift Orban için Lyon'a 1 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 5 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. Daha önce fırsat transferi olan Braga'dan Simon Banza'yı kadrosuna katan Trabzonspor'un, Nijeryalı oyuncu için de bu girişimi yapması büyük yankı uyandırdı. Bu arada Yunan ekibi AEK'nin da Trabzonspor ile Orban'ın transferi için yarıştığı ancak Trabzonspor'un sunduğu şartların çok daha iyi olduğu öğrenildi.