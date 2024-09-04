Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik direktör bordo-mavililerin başına beşinci kez geçiyor.

Transferde son olarak Portekiz ekibi Braga'nın 28 yaşındaki Demokratik Kongolu golcüsü Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor, Şenol Güneş dönemindeki ilk transferini savunmaya yapacak.

SERDAR SAATÇI İLE ANLAŞILDI

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo mavililer Serdar'ın bonservisi için Sporting Braga'ya 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Simon Banza'nın ardından Serdar Saatçı Trabzonspor'un Portekiz ekibi Braga'dan transfer ettiği ikinci futbolcu olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN GİTMİŞTİ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022-23 sezonun başında 1,5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer olan 1.90 boyundaki 21 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 27 maçta görev aldı. Serdar bu maçlarda iki asitlik katkı yaptı.

Bu sezon ise sadece 1 karşılaşmada süre alan 21 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.