TRABZONSPOR HABERLERİ | Şenol Güneş 5. kez yuvasında! Tam 11 yıl sonra...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Şenol Güneş 5. kez yuvasında! Tam 11 yıl sonra...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, bu göreve 11 yıl sonra 5. kez gelmiş oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2024- 14:00