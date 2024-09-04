Serdar Saatçı Trabzonspor'da!
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren bordo-mavili ekip, savunma oyuncusu Serdar Saatçi'yi kadrosuna kattı. 21 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2024- 17:44 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024- 17:52
Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da transferin son günlerine girilirken hareketli gelişmeler yaşanıyor.
Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.
Bordo-mavililer, genç stoper ile 4 yıllık sözleşme imzlayacak.