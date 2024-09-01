Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da şok bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan ve ısınma esnasında sakatlık yaşayan Stefan Savic kadrodan çıkarıldı. Karadağlı stoperin yerine John Lundstram ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.