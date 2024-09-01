Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Gallen'e penaltılarla elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'e döndü. Sezonun ilk haftasında Sivas ile 0-0 berabere kalan, 2'nci haftayı BAY geçirip, 3'üncü haftadaki Kayserispor maçı ise Konferans Ligi nedeniyle ertelenen Fırtına'nın bugünkü rakibi Eyüpspor. Bordo mavililer, Abdullah Avcı sonrası çıkacağı ilk karşılaşmayı kazanıp kötü gidişatı durdurmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; takımın başında İhsan Derelioğlu olacak. Henüz bir maça çıkan Fırtına, 1 puanla 17. sırada yer alıyor.

İSTANBUL'A ÜSTÜN

Fırtına, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 Süper Lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti. Karadeniz devi, Eyüpspor karşısında da galibiyet alarak başarılarını sürdürmek istiyor.

YENİ ÇIKANLARA TAKILIYOR

Eyüpspor Süper Lig'e yeni çıktı ve Fırtına, Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı son üç deplasman maçının ikisini kaybetti ve bu alanda önceki 16 maçlık performansını geride bıraktı (11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet). Fırtına üst üste iki deplasman yenilgisi aldığı son süreci Ağustos- Ekim 2017 arasında yaşadı.

DERELİOĞLU TAKIMIN BAŞINDA

Karadeniz devi bugün Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Avcı sonrası bugün Trabzonspor'un başında yardımcı hocalardan İhsan Derelioğlu'nun yer alması bekleniyor.

DİKKAT! AHMED KUTUCU TEHLİKESİ

Eyüpspor'un en dikkat çeken isimlerinden Ahmed Kutucu, bu sezon çıktığı üç maçta 1 gol ve 2 asistle etkili performans sergiledi. Geçen sezondan bu yana Süper Lig ve 1. Lig'de en fazla golde pay sahibi olan iki Türk oyuncudan biri olan Kutucu, bugün Trabzonspor'a karşı da sahne alacak.

MAĞLUBİYETİ YOK

Süper Lig'de yenilgisi bulunmayan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

TARİHTE İLK DEFA

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Eyüpspor ile ilk kez karşılaşacak. İstanbul ekibi, bordomavililerin ligde mücadele ettiği 64. rakibi olacak. Fırtına, bugüne kadar karşılaştığı 63 takımı en az bir kez mağlup ederek bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Son lig maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz devi, en son Kasım 2022'de Avcı yönetiminde üst üste iki maçtan beraberlikle ayrılmıştı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERi

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Umut, Caner, Emre, Midtsjo, Melih, Thiam, Ahmed, Bruno

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Orsic, Visca, Enis