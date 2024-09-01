Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2024- 18:11 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024- 18:29