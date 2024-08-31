TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Simon Banza ve Yussuf Poulsen önerisi! Onuachu olmayınca...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Onuachu'u kadroya katmak için yoğun mesai sarfeden bordo-mavili ekipe, yıldız futbolcunun transferinde yaşanan o gelişme sonrası 2 golcü önerisi geldi. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya sürüyor.

Fırtına, uzun süredir Paul Onuachu'nun transferi üzerinde duruyor fakat bu konuda somut bir adım atılamadı.

Fotomaç muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre menajerler tarafından yönetime Simon Banza ve Yussuf Poulsen isimleri önerildi.

Yönetim kurulunun bu isimleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

30 yaşındaki Yussuf Poulsen Bundesliga ekibi Leipzig'in formasını terletiyor.

Simon Banza ise Portekiz ekibi Braga'da top koşturuyor.