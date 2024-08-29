UEFA'dan Trabzonspor'a 1 maç ceza!

Son dakika spor haberi: UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen'e konuk oldu.

Bu mücadelede UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.