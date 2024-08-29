Trabzonspor, Konferans Ligi'ne kalırsa ayak bastı parası olarak 3 milyon 170 bin euro (122 milyon TL) kasaya girecek. Her galibiyete 400 bin euro, beraberliğe 133 bin euro verili- yor. Her türlü galibiyette turluyoruz. Beraberlikte önce uzatmalar, sonra penaltı atışları var.

154. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Avrupa kupalarında 155. kez sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 154 maçta; 56 galibiyet, 38 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde 208 gol gördü.

İKİ OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Karadenız devinde ilk maçta cezalarını tamamlayan Malheiro ve Eren Elmalı bugün takımdaki yerlerini alabilecek. Fotomaç'ın haberine göre Sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Visca, Bardhi, Orsic, Enis Destan

St.Gallen: Watkowiak, Faber, Vallci, Ambrosius, Yannick, Quintilla, Görtler, Ruiz, Stevanovic, Miloseciv, Cisse