Trabzonspor - St. Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, karşı karşıya geleceği İsviçreli ekip St. Gallen ile play-off maçında kozlarını paylaşacak. Hem moral depolamak hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkacak olan Fırtına için tek yol galibiyet. Bordo-mavililerde sakatlığı olan Nwakaeme, kart cezalısı Eren Elmalı ve Malheiro forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen savunma oyuncusu Savic'in ise forma giyebileceği aktarıldı. Peki Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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