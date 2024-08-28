UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında St. Gallen'i ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Geçen hafta ilk maçı oynadık. Deplasmanda 65-70 dakika iyi bir oyun ve pozisyon zenginliği ile geçirdik ama bunun karşılığını alamadık. Deplasmandan beraberlikle döndük. Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp tekrarlarımızı çalıştık. Yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu maç bizim için de bir maçtan daha fazlası. Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak, oyuna ve oyuncularımıza öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, Trabzonspor tarihindeki bütün başarılarında takımına 90 dakika destek verdiğinde bu başarıları yaşamıştır. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Güzel bir akşam olacağını düşünüyorum.

Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor için, Trabzonspor şehri, taraftarı için Avrupa'da devam edebilmek için güzel bir maç var. Oraya destek verirseniz daha iyi olur. Bu takım, daha önce de söyledim, çok iyi bir takım olacak. Bunu en yakın zamanda görecekler.

Benim ve ekibimin, takımımın bütün odak noktası bu maç. Geçen hafta 70 dakika bir resim çıkardık ortaya. Biz bunu daha iyi yapmak, daha baskılı, daha kısa sürede topu almak, atak sonuçlandırmak istiyoruz, pozisyonları golle sonuçlandırmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız, sahaya çıktığında kadroyu görürsünüz. Gördüklerimiz, tespitlerimiz var. Umarım sahaya daha fazla yansır.

STEFAN SAVIC: EN İYİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Umuyorum bizim için güzel bir maç. Bir final niteliğinde bizim için. Takımımız ve taraftarımız, Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını hak ediyor. Takımın Avrupa'da olabilmesi adına her şeyimizi vereceğiz. Gelmeden önce de Trabzonspor taraftarının neler yaptığını gördüm. Seçme nedenlerimden biri de buydu. Taraftarımızla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Birlikte o atmosferi yaşamak için taraftarımızı davet etmek istiyorum.

Burada gayet mutluyum. İnanılmaz çalışma azmiyle, Trabzonspor'un hak ettiği yere ulaşabilmesi için çalışıyoruz hocamızla birlikte. Avrupa'da hedeflerimiz en üstte, en iyi yerlerde olabilmek.