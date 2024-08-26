Trabzonspor'da St. Gallen maçı mesaisi!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2024- 23:53