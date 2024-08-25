Trabzonspor'da Rayyan Baniya'ya Palermo talip oldu! Bonservis bedeli...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor'da bir de ayrılık gerçekleşiyor... İtalyan basını, Palermo'nun bordo-mavililerden Rayyan Baniya'yı istediğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Takımdaki şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak isteyen bordo-mavililerde, gelecek planlarında yer almayan Rayyan Baniya'ya İtalya Serie B'den talip çıktı.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; 25 yaşındaki stoper Simon Graves'i PEC Zwolle'ye kiralayan Palermo, Trabzonspor'dan Baniya için harekete geçti.

Haberin detaylarında sportif direktör Morgan De Sanctis'in yaklaşık 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'la anlaştığı kaydedildi.