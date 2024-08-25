Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Takımdaki şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak isteyen bordo-mavililerde, gelecek planlarında yer almayan Rayyan Baniya'ya İtalya Serie B'den talip çıktı.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre; 25 yaşındaki stoper Simon Graves'i PEC Zwolle'ye kiralayan Palermo, Trabzonspor'dan Baniya için harekete geçti.
Haberin detaylarında sportif direktör Morgan De Sanctis'in yaklaşık 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'la anlaştığı kaydedildi.