Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu ve Wout Weghorst isimleri öne çıksa da Tolu Arokodare'de de sıcak gelişmeler yaşandı. Belçika basınında yer alan haberlerde, bordo mavili kulübün Nijeryalı yıldızı istediği vurgulandı.

23 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'da oynamayı istediği belirtildi. Ancak Genk kulübünün yüksek bir bonservis beklediği aktarıldı. Sezona çok iyi başlayan 1.97 boyundaki forvet, Belçika Pro Ligi'nde bu sezon 4 maçta 4 gol kaydetti. Son derece formda olan Tolu Arokodare'nin kararının bu transferde belirleyeceği olacağı bildirildi. Bu arada 23 yaşındaki forvete Avrupa'da birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi.