Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, o isimle yolların ayrıldığını açıkladı. | Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, o isimle yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.