Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, o isimle yolların ayrıldığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Kamuoyuna Duyuru Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/FTYyultjt5— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) August 19, 2024