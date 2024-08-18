Trabzonspor'da St. Gallen maçı mesaisi!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenman, dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.
Geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
St. Gallen maçı hazırlıklarımız sürüyor 🔗 https://t.co/J1MnGaJvLe pic.twitter.com/g9j1xZPvgJ— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 18, 2024