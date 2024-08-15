Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kapsamında Avusturya'nın konuğu olacak. Rapid Wien ile rövanş maçında kozlarını paylaşacak olan Karadeniz Devi, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği takım karşısında beraberlik de alsa Play-Off biletini almış olacak. Manfredas Lukjancukas'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında, Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak. İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyet karşısında play-off bileti için mücadele edecek olan Fırtına'da Stefan Savic forma giymeyecek. Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Trabzonspor maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Lundstram, Cihan, Vişça, Trezeguet, Draguş.

2 FARKLI GALİBİYET GEREK

Bordo mavililer, Avrupa Ligi yolunda kritik Rapid Wien karşılaşması öncesi dezavantajlı bir skora sahip. İlk maçta evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet gerekecek.

SAVUNMA MENDY'E EMANET

Bordo mavililer, ilk maçta istediği sonucu alamasa da rövanş öncesi tecrübesi ve kadro kalitesiyle Rapid Wien'e karşı galibiyet arayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de de bazı değişikliklere gidecek. Savunmada Savic'in yokluğunda Mendy, orta sahada ise Bardhi yerine Lundstram'ın

forma giymesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın da ilk 11'de olacağı kaydedildi.

AVRUPA'DA 153. MAÇ

Temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam Avrupa'da 153. maçına çıkacak. İlk olarak 1976-1977 sezonunda Avrupa'da sahaya çıkan bordo mavililer Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası- Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Fırtına, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 206 gol gördü.

97'NCİ MÜCADELE

Fırtına, Rapid Wien ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 96 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde 129 gol gördü.

SAVIC 1 HAFTA/10 GÜN YOK

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkarılmıştır" dedi. Savic'in 1 hafta ile 10 gün arasında bir süre dinlendirileceği öğrenildi.