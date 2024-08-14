Trabzonspor'a Savic'ten kötü haber!

Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili ekibin yıldızı Stefan Savic'ten kötü haber geldi.

Yıldız oyuncunun sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması belirlendi.

Bu nedenle tecrübeli stoper Trabzonspor'un Rapid Wien ile yapacağı maç kadrosundan çıkartıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.