Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Yeni sezon Türk futbol ailesine hayırlı olsun. Güzel duygularla başladığımızı güzel duygularla bitirmek istiyoruz. Sporun iyileştirme gücü var. Dilimizi ve üslubumuzu doğru kullandığımız zaman bu oyununun herkese katkısı olacak.

Ligi erken açanlardanız. Bu seneye başlarken heyecanım çok yüksek. Kadronun genel yapısı, gelen oyuncuların durumu, Trabzonspor'un büyüklüğü heyecanımı artırıyor. Trabzonspor'un önü çok açık. Sağduyulu taraftarlar destek verdiklerinde karşılığını alacaklarını iyi biliyorum. Eleştiri muhakkak olacak. Onlar da Trabzonspor'un iyiliğini istiyorlar. Biz de aynı şekilde istiyoruz.

Okay Yokuşlu, Türk futbolunu Avrupa'da temsil etmiş milli bir oyuncumuz. Bize de hazır geldi. Kadrodaki bu tür değişiklikler zaman içinde olacak. Bir şeylerin oturması için maç kazanmak gerekiyor. Umarım bugün bunun karşılığını alırız.