Sivasspor - Trabzonspor maçı yayın bilgileri | Sivasspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 1. hafta müsabakasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2024- 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024- 17:08