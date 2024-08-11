Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Sivasspor ile Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçlarının ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise maçın detaylarını araştırıyorlar. Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Trabzonspor maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.
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