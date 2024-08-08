Ruzomberok yenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk edecek. Bordo-mavililer ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek, tur şansına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Trabzonspor'da yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic'in isimleri de listeye eklendi. Ayrıca diğer yeni transfer Batagov'un da listeye eklenmesi için uğraş veriliyor.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Mendy, Barisic, Lundstram, Ozan, Cihan, Trezeguet, Visca, Draguş

R. Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo

152. MÜCADELE

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde 205 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 96. MAÇ

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

NWAKAEME HAZIR

Anthony Nwakaeme, forma giymeye hazır. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Ruzomberok ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil ettiği Nwakaeme, Rapid Wien ile oynanan maç öncesi forma bekliyor. Fiziksel olarak yapılan yüklemeler sonucunda daha fazla süre alabilecek noktaya gelen Nijeryalı oyuncunun ilk maçlara oranla sahada daha fazla yer alması hatta Abdullah Avcı tarafından sürpriz bir şekilde ilk 11'de değerlendirilebileceği belirtildi.

BU SEZON FİRE YOK

Karadeniz devi, bu sezon Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı. Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordomavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu. Bu sezon ilk 2 maçta 3 gol atan Trabzonspor, kalesinde gol görmedi.

DEFANSA SAVIC

Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımda bazı değişiklikler yapacak. Yeni transferlerden Stefan Savic'i ilk 11'e monte etmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, Denswil'i kulübeye çekecek. Avcı, stoperde Mendy- Savic ikilisine görev vermeyi düşünebilir. Okay Yokuşlu'nun da hazır gelmesi ve formayı istemesi nedeniyle tecrübeli teknik adamın orta sahada da bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

BU SEZON FİRE YOK

Karadeniz devi, bu sezon Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı. Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordomavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu. Bu sezon ilk 2 maçta 3 gol atan Trabzonspor, kalesinde gol görmedi.