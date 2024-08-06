Trabzonspor'da Rapid Wien mesaisi!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2024- 21:21