Şu ana kadar 9 transferle şov yapan Trabzonspor, forvet için de geri sayıma geçmiş durumda. Karadeniz devi, yaklaşık 13 gün önce başladığı Wout Weghorst operasyonunda mutlu sona ulaşmak üzere. Karadeniz devi, 31 yaşındaki Hollandalı golcü ile maddi konularda el sıkıştı. Henüz yazılı bir anlaşma olmasa da taraflar sözlü olarak el sıkıştı. Hatta 1.97 boyundaki futbolcu, kendisi için gösterilen evi de beğendi. Fotomaç'ın haberine göre; Artık Weghorst ile Fırtına arasındaki anlaşmada çok küçük detaylar kaldı. Ancak Burnley ile görüşmeler devam ediyor. İngiliz ekibi, kule forveti 20- 20-2021 yılında Wolsfburg'dan 17.5 milyon euro'ya almıştı. Burnley, bir yıllık sözleşmesi kalan Weghorst'tan maksimum kârı elde etmek istiyor.

16 MAÇTA 8 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI

Beşiktaş'ın önceki sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifle Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Kartal'da yarım sezon geçiren Weghorst, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 16 karşılaşmada 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti. Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan (31 maç, 1 gol ve 3 asist) Hollandalı santrfor, sezonun sona ermesiyle Burnley'ye dönmüş ve sonrasında 1.5 milyon euro'ya Hoffenheim'a kiralanmıştı. Bundesliga ekibinde 30 maça çıkan ve 7 gol 4 asistlik katkı sağlayan 1.97 boyundaki yıldız, önümüzdeki sezon çok büyük ihtimalle Fırtına için ter dökecek.

AVCI BEKLİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle iki bölge için transfer beklentisi içinde. Sol stoper ve forvet hattına yapılması muhtemel takviyeler Wien sınavına yetiştirilmeye çalışılacak. Forvet için Weghorst ile anlaşan ancak kulübü Burn ley ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, Onuachu için teklif ettiği 7 milyon euro'ya da olumsuz yanıt aldı.