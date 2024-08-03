Trabzonspor Arseniy Batagov'un transferi için kulübüyle görüşmelere başladı!

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, stoper transferi için Zorya Luhanks forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı o ismi transfer etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2024- 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024- 13:27