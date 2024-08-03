Trabzonspor Arseniy Batagov'un transferi için kulübüyle görüşmelere başladı!
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, stoper transferi için Zorya Luhanks forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı o ismi transfer etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2024- 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024- 13:27
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da hareketlilik sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak bordo-mavililer, transferde çalışmalarına devam ediyor.
Karadeniz ekibi, stoper hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Trabzonspor, Sabah Spor'un haberine göre Zorya Luhansk forması giyen Ukraynalı 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'u transfer etmek için görüşmelere başladı.