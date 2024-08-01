Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Slovakya ekibiyle bu kez de Papara Park'ta karşılaşacak olan Fırtına'ya, bir üst tura çıkmak için beraberlik de yetecek. Sırp hakem Nenad Minakovic'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Ruzomberok maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberak ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşını Papara Park'ta yapacak olan Fırtına'nın maçı, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İlk maçta elde edilen skorun avantajıyla taraftarı önüne çıkacak bordo-mavililer, istediği sonucu alıp adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sporseverler, maçın yayın saati, kanalı ve 11'lerini araştırıyor. Peki Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Ozan, Cihan, Trézéguet, Višća, Drăguș

Ruzomberok:Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec

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TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ruzomberok maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

BERABERLİK DE YETER

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Fırtına'nın 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

RUZOMBEROK'UN EN'LERİNE DİKKAT

Özellikle duran topları kullanan Hladik ve Lavrincik'e özel önlem almak şart. Orta sahalarının göbeğindeki Lavrincik ve Mudry çok etkili oynuyor.

Köşe vuruşlarında ön direğe gelen sağ bekleri Köstl ortalığı karıştırıyor... 5-2'lik Tobol maçında attıkları gollerin 3'ünü stoperler Maly ve Gabriel; ikisini sol bekleri Selecky ile sonradan giren Madlenak kaydetti. 4 gol kafa ile geldi. En büyük zaafları ise savunmalarının çok ağır olması ve bireysel hata yapmaları. Kalecileri de topları sektiriyor.

151. KARŞILAŞMA

Fırtına, Avrupa kupalarındaki 151. maçını bugün Ruzomberok ile oynayacak. Bordo-mavili takım, geride kalan ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz de vi, kalesinde ise 205 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 95. MAÇ

Karadeniz devi, Ruzomberok ile UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıkacak. Fırtına, bugüne dek oynadığı 94 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik aldı. 35 kez yenildi. Rakip fileleri 129 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 128 gol gördü.

2. KEZ SLOVAKYA

Bordo-mavililer, Slovakya temsilcileriyle Avrupa'da ikinci kez rakip oldu. İlk olarak 1996-97'de UEFA Kupası 1. eleme turunda Bratislava ile karşılaşan

Karadeniz devi rakibini 2-1 yenerek elemişti. İkinci rakip Ruzemberok oldu.

TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990- 91'de İspanya'nın Barcelona, 1994- 95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.