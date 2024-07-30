Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavili ekip birçok oyuncu ile temasa geçerken, Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı yıldızın transferi için kritik haftaya girildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor, Onuachu için girişimlerine devam ediyor. Fırtına 7 milyon euro önerdi, Southampton ise bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'dan aşağıya inmiyor. Yönetim B planını devreye aldı. Karadeniz devi 10 gün önce tanıdık bir isme yöneldi: Wout Weghorst. Beşiktaş'ın önceki sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan teklifi üzerine Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Kartal'da yarım sezon geçiren Wout Weghorst, ligde 16 karşılaşmada 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti.

Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan (31 maç, 21 gol ve 3 asist) Hollandalı santrfor, sezonun sona ermesiyle Burnley'ye dönmüş ve sonrasında 1.5 milyon euro'ya Hoffenheim'a kiralanmıştı. Bundesliga'da 30 maça çıkan Weghorst'un kız arkadaşı Nikki van Esch'un Trabzon'a gelmek istemediği belirtiliyordu. Ama yönetim, Esch'i ikna etti. Fakat bu kez başka bir sorun ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'ya prensipte 'evet' diyen 1.97 boyundaki yıldızın Ajax'tan teklif beklediği ve birkaç gün içinde durumun netleşmesini beklediği belirtiliyor

BU KEZ KABUL ETTİ

Abdullah Avcı'nın oyun tarzını çok beğendiği ve ara transfer döneminde 3 kez görüşme yaptığı Hollandalı yıldız, gelmeye ikna olmamıştı. Fakat bu kez oyuncu tarafı daha ılımlı gözüküyor. Burnley'in geçen sezon Hoffenheim'a kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, EURO 2024'te Hollanda Milli Takımı ile boy göstermişti.

BURNLEY'DEN AYRILACAK

Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından ayrılık kararını net şekilde veren Weghorst konusunda Fırtına temasları hızlandırdı. Karadeniz devi, 2 yıldızdan birini lig başlamadan takıma kazandırmayı hedefliyor.

AVCI PİVOT FORVET İSTİYOR

Teknık direktör Abdullah Avcı da her iki oyuncunun sisteme tam uyacağını ve takımın pivot forvete ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Weghorst, EURO 2024'te Hollanda ile 6 maçta toplam 134 dakika şans bulurken, 1 kez ağları havalandırıp, 1 de gol pası verdi.

Weghorst, Hollanda Milli Takımı ile çıktığı 39 maçta 12 gol attı. Piyasaya değeri 6 milyon euro olarak gözüken Hollandalı, Championship'te oynamak istemediğini söylüyor.